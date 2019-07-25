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На Донбассе в 52-м округе с центром в прифронтовом Торецке понадобилось четверо суток, чтобы посчитать голоса. Здесь победил кандидат от «Батькивщины» Евгений Яковенко. Его ближайший конкурент, представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Погодин в суде добивается признания недействительными результатов выборов по нескольким участкам – уверяет, что там есть нарушения. А пока суд да дело, 25 июля протокол из Торецка везут в Киев, в ЦИК.

52-й округ с центром в Торецке прославился. Сначала здесь «минировали» избирательные участки. А затем четверо суток со скандалами принимали протоколы и считали голоса. Почему так долго?

Председатель окружной комиссии Александр Саенко рассказал нам, что в избирательных кампаниях участвует не первый раз. Однако такая задержка – впервые. По его словам, за четверо суток в работе комиссии объявляли технический перерыв, чтобы люди могли отдохнуть. А задержка произошла из-за многочисленных жалоб. А ещё проявили активность трое представителей разных партий в составе окружной комиссии. Саенко считает, что они действовали в пользу одного из кандидатов.

«Сразу же начали поступать в огромном количестве жалобы от сторон, от кандидатов… неподтверждённые жалобы, однако их надо было регистрировать. Началось блокирование работы комиссии… мешали, скандалили, ругались, была очень сложная атмосфера. Эти три человека не голосовали, «утримувались», покидали зал заседаний, звонили в участки и говорили о том, что «не привозите документы», – говорит Александр Саенко. Всё это привело к тому, что окружная комиссия закрыла заседание 25 июля приблизительно в 4.30 утра.

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Выборы и мука

Победителем выборов в Торецке стал представитель «Батькивщины» Евгений Яковенко. От ближайшего преследователя, представителя «Оппозиционной платформы – за жизнь» Олега Погодина его отделяет 781 голос.

Журналисты местного сайта «Торецк.City» даже сняли ругань Яковенко с приехавшей в Торецк «тяжёлой артиллерией» от «Оппозиционной платформы», Натальей Королевской и Нелей Штепой.

– Здесь очевидно проиграла ваша партия, ваш кандидат, – говорит Евгений Яковенко.

– Здесь очевидно прошли массовые фальсификации. И сегодня очевидно это хотят легализировать, – парирует Наталья Королевская.

На сайте «Оппозиционной платформы – за жизнь» 24 июля опубликовали новость о том, что проигравший Погодин намерен в суде оспаривать результаты выборов на ряде участков. «…Оглашение перерыва в непрерывном заседании окружной комиссии, принятие протоколов без подписи от участковых комиссий, принятие протоколов позже установленного законом срока – все эти факты грубо противоречат избирательному законодательству и ставят под вопрос честность выборов в 52-м округе», – цитирует сайт Олега Погодина.

А 25 июля под стенами Донецкого окружного суда, где слушают дело о нарушениях в Торецке, Наталью Королевскую обсыпали мукой. Женщина, которая очищала Королевскую от муки, во время прямого эфира выскажется так в адрес обидчиков: «Поприезжали сюда… бандерьё».

А представители «Батькивщины» уверены, что их кандидат победил и сделал это честно. В затягивании работы окружной комиссии они обвиняют своих оппонентов.

Александр Ярошенко, руководитель Донецкой областной организации партии «Батькивщина», сообщил нам: «Начался «концерт» со стороны «Оппозиционного блока – За життя». Некрасивый «концерт», саботаж… Если у них есть какие-то претензии, есть суды… Все сошлось, они считали, они контролировали, восемь камер, никаких нарушений, никаких там пачек, как они говорят, снимали. Я думаю, это от них провокация в конце, чтобы зацепиться с какой-то комиссией и сделать перерасчёт».

А пока политики судятся, протокол с результатами выборов в Торецке уже на пути в Центральную избирательную комиссию. Кстати, Евгений Яковенко стал единственным представителем «Батькивщины», который прошёл в Верховную Раду от Донецкой области по «мажоритарке».

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