(Друкуємо мовою оригіналу)

19 ноября в военно-медицинском клиническом центре города Харькова умер Евгений Коростелев, комбриг 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. 12 ноября он лично обходил позиции бригады в районе посёлка Новотроицкое Донецкой области. Во время обхода Коростелев подорвался на взрывном устройстве и получил минно-взрывные травмы. В семье комбрига Евгения Коростелева остались вдова, сын и дочь.

Евгений Коростелев сначала воевал на Донбассе в составе 25-й воздушно-десантной бригады. Здесь он прошёл путь от командира взвода до начальника артиллерии – заместителя командира бригады.

Боевые побратимы вспоминают, что Коростелев участвовал во всех значительных битвах: начиная от боёв в районе Рубежного Луганской области и заканчивая Дебальцевом, Авдеевкой и другими. По словам бойцов «25-ки», Евгений был волевым, решительным, смелым, требовательным и справедливым человеком. Если бы с Коростелевым было что-то не так, его бы не поставили командовать бригадой, говорят побратимы.

Богдан Петрик, начальник пресс-службы 128-й бригады, сообщил нам, что полковника Коростелева назначили командовать бригадой недавно, в сентябре. О комбриге Петрик говорит как о человеке мужественном, дисциплинированном и ответственном. «Он не требовал от нас невозможного», – говорит Богдан Петрик.

Олег Хороших, боевой товарищ Евгения, до сих пор не может прийти в себя от грустного известия. Олег говорит, что знает Коростелева с 2014 года. Сначала они общались только по телефону: «Я активно работал с 25-й бригадой по информации, по передвижению техники противника, по обстрелам, которые вёл противник по нашим позициям. Это и Славянск, и Краматорск. И таким образом я познакомился с Женей».

С 2016 года Олег уже служил под командованием Евгения Коростелева. Хороших вспоминает, что Коростелев был толковым и честным командиром, военным до мозга костей.

Сейчас много разговоров о том, что люди «идут на передовую за деньгами». Так за что же воевал Коростелев?

Он не воевал за деньги. Этот человек был не «заробитчанин». Этот человек отдавался своей родине

Вот что отвечает на это Олег Хороших: «Евгений Коростелев воевал за родину свою. Это был кадровый военный, который принимал присягу на верность народу Украины. Он воевал за Украину. Он не воевал за деньги. Этот человек был не «заробитчанин». Этот человек отдавался своей родине, отдавался своему делу. Переживал очень сильно за бригаду, за подразделения, которыми он командовал».

Про минные поля

Трагедия с комбригом Коростелевым стала поводом для скандала в обществе. Журналист Юрий Бутусов опубликовал скриншот поста волонтёра Романа Доника, в котором написано: «По сути, Зеленский и Хомчак приказали отводить войска на минные поля 14–16 годов. Стоит оно того?».

На слова Доника Бутусов ответил так: «На самом деле, Евгений Коростелев подорвался на мине на передовой линии обороны, на переходе между двумя опорными пунктами в районе Новотроицкого. Комбриг пешком обходил боевые порядки своей бригады. В сопровождении своих офицеров. Подрыв произошёл недалеко от наших позиций, есть целая группа свидетелей. В самом сообщении ложь написана – ну какие «новые позиции» на минном поле?»

Товарищ комбрига Олег Хороших слова про отвод войск на минные поля называет «бредом»: «Я с ребятами очень многими общаюсь. И тот бред, который на ходу сочиняют там некоторые, что отвели на минные поля. Ну бред! Подумать логически: ну как может военный человек отойти на минные поля, предварительно не разминировав», – говорит он.

Впрочем, Роман Доник в ответ на критику Бутусова высмеял его версию. «Подорваться при переходе между двумя нашими опорниками? Серьёзно? То есть один наш опорник, рядом другой, а между ними мины? И все ходят по минам. Или как?» – написал волонтёр.

В семье погибшего комбрига Евгения Коростелева остались двое детей.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).