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Деньги смешные, но это дело принципа – так говорит бывшая пленная российских гибридных сил Валентина Бучок. Она выиграла апелляционный суд против своего работодателя, энергоснабжающей компании. Женщина работала электромонтёром на «Донецкоблэнерго» в Донецке и попала в плен, когда выполняла свои рабочие полномочия – обходила дома, проверяла оборудование. По возвращению домой после обмена женщина подала на свою компанию-работодателя в суд: требовала расследовать обстоятельства её взятия в плен на рабочем месте и выплатить зарплату за этот период. В апреле этого года она смогла доказать свою правоту в суде первой инстанции, а потом, когда работодатель подал апелляцию, – и во второй.

Юристы говорят: судебный процесс Валентины Бучок показательный, а решение суда может стать прецедентом для других освободившихся из плена гражданских.

В феврале 2017 года Валентина Бучок работала в Донецке электромонтёром на энергоснабжающем предприятии. Она рассказывает: схватили в плен прямо на улице посреди рабочего дня. Поводом для обвинений в «шпионаже в пользу Украины» стали… фотографии зданий, которые нашли в её телефоне.

По иронии судьбы, именно в этот день, день ареста, Валентина направлялась в главный офис своего предприятия за ответами на свои многочисленные запросы о том, что работать в Донецке стало опасно. В частности, она не скрывала свою проукраинскую позицию и жаловалась, что ей угрожают. Но в офис она так и не дошла.

17 лет лишения свободы по обвинениям в «шпионаже»

Дальше был допрос и издевательства: боевики одели женщине пакет на голову и так продержали 20 часов. Подконтрольный России «суд» приговорил Валентину к 17 годам лишения свободы.

Почти год женщина провела в руках боевиков. Полгода её держали в СИЗО, а дальше – в колонии. Её фамилию внесли в списки на обмен, и 27 декабря 2017 года, после освобождения, она смогла приехать на подконтрольную Киеву территорию.

Мне нужно было подтвердить, что 3 февраля 2016 года я действительно была в городе Донецке и не просто была, а вышла на работу, получила задание

Всё это время на своем предприятии Валентина Бучок считалась «в прогуле». Женщина подала на работодателя в суд.

«Процесс начинался с того, чтобы предприятие-ответчик предоставило суду определённые материалы, журналы инструктажа и так далее. Мне нужно было подтвердить, что 3 февраля 2016 года я действительно была в городе Донецке и не просто была, а вышла на работу, получила задание. Это я подтвердить сначала не могла, потому что ДТЭК оставил на неподконтрольной (Киеву – ред.) территории многие документы, в том числе мою трудовую книжку. Мой иск был о выплате зарплаты во время пребывания в плену и о проведении служебного расследования несчастного случая во время нахождения на работе», – говорит Валентина Бучок.

Суды – за бывшую пленную

Сначала Краматорский городской суд установил, что, находясь в плену, Бучок пыталась связаться с руководством своего предприятия, однако оно на связь не выходило и её судьбой не интересовалось. Суд также установил: в период плена Валентина не выполняла своих трудовых обязанностей не по своей воле, а в связи насильственным содержанием в местах лишения свободы.

Суд обязал предприятие выплатить женщине зарплату за этот период и провести служебное расследование. Работодатель с таким решением не согласился и подал на апелляцию. Однако апелляционный суд Донецкой области также признал правоту бывшей пленной.

«Вопреки расхожим отзывам о наших судах, я хочу сказать: правосудие существует. Я думаю, что теперь получу свои деньги, зарплату. Сумма смешная, я рядовой электромонтёр, это около 30 тысяч. Но это дело принципа – раз. А второе – есть вопрос морального вреда», – говорит Валентина Бучок.

Журналисты Радио Донбасс.Реалии отправили информационный запрос работодателю Валентины Бучок. Об ответе проинформируем.

Суд посчитал, что статья касательно военнопленных может применяться и к гражданским – юрист

Юристы говорят: судебный процесс Валентины Бучок показательный, а решение суда может стать прецедентом для других освободившихся из плена гражданских лиц.

Суд посчитал возможным применить к делу Валентины Бучок статью, которая регламентирует отношения с работодателем для бывших военнопленных, так как права бывших пленных-гражданских в Украине законодательно пока никак не защищены.

Юрист Правозащитной группы «Січ» Владимир Плетенко, который помогает Валентине Бучок в судах, говорит: бывшая пленная ссылалась на статью 119 КЗоТ Украины, которая гарантирует сохранение места работы и среднего заработка пленным военнослужащим.

«Апелляционный суд Донецкой области принял прецедентное решение. На самом деле, решений судов в пользу бывших пленных не так много. Дело Бучок – одно из них. Работодатель снимал с себя ответственность и считал, что 119-я статья – статья, которая даёт право военнослужащим в случае, если они попали в плен при выполнении боевых заданий, получать денежное обеспечение, – не может применяться к гражданским, которые попали в плен при выполнении служебных обязанностей. Но у нас получилось достучаться до суда и доказать, что может», – комментирует юрист Владимир Плетенко.

Поддержав исковые требования Валентины Бучок, суд дал возможность и другим гражданским пленным использовать эту норму закона в защите своих прав.

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