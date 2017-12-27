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27 Грудень 2017, Київ 14:33
Політика

LiveОбмін заручниками на Донбасі розпочався

Україна 27 грудня чекає звільнених полонених

Коротко про головне

Україна 27 грудня чекає звільнених полонених. Масштабний обмін заручниками відбувається у ці хвилини поблизу Горлівки, що на Донеччині.

Українська сторона готується передати 306 осіб, причетних до бойових дій проти України, в обмін на 74 українських бранців.

Близько 14.00 представники бойовиків повідомили, що перша група людей перетнула лінію розмежування, однак не зупинилася для обміну і повернення в ОРДЛО, а продовжила рух у напрямку Бахмута.

Радіо Свобода слідкує за подіями у «живому блозі».

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14:06

Перша група ув'язнених перетнула лінію розмежування, але не зупинилася для обміну, а продовжила рух у напрямку українського Бахмута, повідомляють представники «ДНР» у СЦКК.
Раніше журналісти ТСН писали, що деякі особи, яких українська сторона має передати бойовикам, відмовляються їхати на окуповану територію.

14:32

На Донбасі почався обмін заручниками. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, автобус із першими 16 звільненими з окупованого Луганська українцями прибув на підконтрольну Україні територію. Серед звільнених – військові і цивільні (серед яких представники ультрас «Зорі»).

14:24

43 людини, які мали бути передані представникам ОРДЛО, не приїхали на обмін, тому що вже відбули покарання і були звільнені.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, пише «Громадське».

За словами Лутковської, ще 10-15 людей відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей.

14:11

Списки узгоджені, повідомила Ірина Геращенко.

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