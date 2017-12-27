Перша група ув'язнених перетнула лінію розмежування, але не зупинилася для обміну, а продовжила рух у напрямку українського Бахмута, повідомляють представники «ДНР» у СЦКК.
Раніше журналісти ТСН писали, що деякі особи, яких українська сторона має передати бойовикам, відмовляються їхати на окуповану територію.
На Донбасі почався обмін заручниками. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, автобус із першими 16 звільненими з окупованого Луганська українцями прибув на підконтрольну Україні територію. Серед звільнених – військові і цивільні (серед яких представники ультрас «Зорі»).
43 людини, які мали бути передані представникам ОРДЛО, не приїхали на обмін, тому що вже відбули покарання і були звільнені.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, пише «Громадське».
За словами Лутковської, ще 10-15 людей відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей.
Списки узгоджені, повідомила Ірина Геращенко.