43 людини, які мали бути передані представникам ОРДЛО, не приїхали на обмін, тому що вже відбули покарання і були звільнені.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, пише «Громадське».

За словами Лутковської, ще 10-15 людей відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей.