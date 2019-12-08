8 декабря в Бахмуте жители Донецкой области простились с волонтером Артемом Мирошниченко. Его знали как человека с активной жизненной позицией. Он помогал армии и общался исключительно на украинском языке. На Артема напали 29 ноября. Он умер спустя неделю, не приходя в сознание. Один из подозреваемых пока под домашним арестом, второго суд отправил за решетку на 60 суток.

Во двор дома, где жил Артем Мирошниченко, с раннего утра идут люди, несут свечи, цветы и венки. Много национальных флагов. Эмоций не скрывают, все были с ним знакомы.

Игорь Николаенко, военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады, давно дружит с семьей Мирошниченко. Говорит, что с началом боевых действий Мирошниченко активно помогали бригаде в решении разных, в том числе и бытовых проблем.

«Это большая утрата. Мы на войне, а, видите, убивают тут. Обидно, что язык становится опять предлогом для того, чтобы убивать людей. Если так оно было», – говорит Игорь.

А его жена Ольга добавляет: «Таких людей, к сожалению, в нашем Бахмуте мало, которые поддерживают Украину… Такой чуткий: помогал и военным, помогал всем. И приюту, животным помогал, котят и тех доставал из подвала. Всех спасал».

Люди не верят в случайность трагедии

Ранее в полиции говорили, что трагедия произошла по стечению обстоятельств. По словам Ярослава Меженного, и.о. начальника полиции Бахмута, нападавшие не знали, кого бьют. Один из них занимается смешанными единоборствами, поэтому якобы решил отработать свои бойцовские навыки. «Они были навеселе, поэтому лишь бы к кому надо было просто «доклепаться», – такую версию озвучил главный полицейский Бахмута.

Один из нападавших был студент педагогического училища. Он заявил на суде, что не понимает украинского, он требовал переводчика. Продолжают воспитывать боевиков антиукраинских

Однако люди, которые пришли проститься с Артемом, не верят в случайность.

Жительница Бахмута Галина Олейникова рассказала нам, что Артема все очень хорошо знали в городе. А один из нападавших вообще живет по соседству.

Женщина уверена, что подростки прекрасно знали, кого били.

«К сожалению, один из нападавших был студент педагогического училища. Он заявил на суде, что не понимает украинского, он требовал переводчика. И это показатель, как у нас работают и местная власть, и региональная, и образовательные все учреждения. Продолжают воспитывать боевиков антиукраинских. И потому происходят такие случаи», – уверена Галина Олейникова.

«Потом они начали говорить: «Говори на нормальном языке, мы этого не понимаем»

Оксана Болотюк, руководитель организации «Бахмутська ліга правозахисників», не исключает, что причиной нападения стал именно украинский язык Артема. Она говорит, что есть свидетель, который слышал, что двое подростков обратились к Артему, он им что-то ответил.

Свидетель, по словам Оксаны, вспоминает: «Потом они начали говорить: «Говори на нормальном языке, мы этого не понимаем». Женщина уверена, что если было именно так, то Артем не мог не отреагировать на такое замечание, ведь он любил украинский язык и всегда защищал его.

Но свидетель этого разговора пока отказывается идти на суд. «Она отказывается свидетельствовать в суде, боится за свою безопасность. Мы сейчас хотим уговорить ее и применить все меры безопасности для нее, но она должна нам предоставить такие показания для того, чтобы мы доказали, потому что суд не примет какие-то предположения. Нам надо знать, что это будет еще одна статья, это разжигание межнациональной розни», – сообщила нам Оксана Болотюк.

«Да за нами тут охота» – активист из Бахмута

В Бахмуте, как и во всей Донецкой области, периодически возникают конфликты вокруг языка общения и идеологии.

Активист Александр рассказал нам о местных реалиях: «Да за нами охота тут. Город Бахмут такой, что тут большая половина, которые раньше смотрели плохо в нашу сторону. А что, активисты, – разве мы агрессивно выступаем, разве мы их ловим и бьем? Да нет случая ни одного, чтобы мы кого-то избили».

Если их не посадят за решетку, наверное, активисты найдут возможность их наказать. Я в этом уверен

А Василий Хоменко из Славянска говорит, что в соседних городах иногда в магазинах отказываются обслуживать людей, говорящих на украинском. По отношению к подозреваемым Хоменко, как и многие здесь, настроен решительно.

«Мы не собираемся никому ничего отдавать. Если их не посадят за решетку, наверное, активисты найдут возможность их наказать. Я в этом уверен. А если они выйдут досрочно-условно, то их тоже достанут активисты. И если меня кто-то будет просить помочь, я обязательно помогу наказать виновных», – говорит Хоменко.

Наталья Вишневецкая, член организации «Бахмут украинский», рассказала нам, что эта трагедия – серьезный вызов для всего проукраинского сообщества Бахмута. По мнению Натальи, патриотам пора забыть распри и объединиться.

«Я понимаю, что ни сочувствие, ни материальная помощь не смогут заменить Артема, но имею надежду, что справедливое наказание для убийц хотя бы немного загладит боль от этого страшного горя», – отмечает она.

Во время прощания активисты попросили высказаться представителей местных властей. Но никто не вышел. Судя по всему, местные чиновники отреагировали на трагедию только постом в социальной сети.

Брат Сергей говорит, что Артем Мирошниченко был щедрым для всех. Все, что имел, старался отдать на нужды армии. И так вышло, что его гроб по улицам Бахмута несли военнослужащие.

Похоронили Артема Мирошниченко на кладбище в поселке городского типа Ямполь.

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