У Данії побачили «позитивний сигнал» після нових заяв Трампа про Гренландію

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен 21 січня заявив, що слова президента США Дональда Трампа про небажання застосовувати силу для встановлення контролю над Гренландією є «позитивним сигналом», попри те, що він не відмовився від прагнення приєднати острів до США.

«Після цієї промови стало цілком зрозуміло, що амбіції президента (Дональда Трампа – ред.) залишаються незмінними. Водночас, якщо розглядати це окремо, позитивним є те, що було сказано, що він не застосовуватиме військову силу», – сказав Расмуссен.

За його словами, Данія має намір далі рухатися дипломатичним шляхом, «про який домовилися, коли минулого тижня перебували у Сполучених Штатах».

Президент США Дональд Трамп 21 січня під час виступу в Давосі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму заявив, що Сполучені Штати не застосовуватимуть військову силу щодо Гренландії, однак наполіг на необхідності повного контролю над островом із міркувань національної й міжнародної безпеки.

«Мені не потрібно застосовувати силу, я не хочу застосовувати силу і я не буду застосовувати силу», – наголосив він, додавши, що саме це, мабуть, головна його заява сьогодні.

«Все, про що ми просимо, – це отримати Гренландію, з повним юридичним титулом і правом власності, тому що для її захисту потрібна саме власність. Неможливо захищати територію на умовах оренди. По-перше, юридично це повноцінно не захищається. А по-друге – психологічно: хто, чорт забирай, хоче захищати ліцензійну угоду або договір оренди?» – заявив президент США.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів.

Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після цих заяв Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких брали участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.