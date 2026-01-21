Головна проблема зараз не Гренландія, а Україна – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що головною проблемою для Європи та всього Північноатлантичного альянсу наразі є не Гренландія, а війна Росії проти України. Про це він сказав 21 січня під час дискусії на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За словами Марка Рютте, надмірна концентрація уваги на інших питаннях може призвести до втрати фокусу на ключовій загрозі безпеці Європи та США.

«Ризик тут у тому, що ми, звісно, зосереджуємося на Гренландії, адже маємо подбати, щоб це питання було вирішене в дружній спосіб. Але головна проблема зараз не Гренландія – головна проблема зараз Україна», – сказав Рютте.

Він наголосив, що поки тривають дискусії, Росія продовжує масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України ракетами і дронами на тлі сильних морозів.

«Якщо ми, європейці в НАТО, думаємо, що через ті 90 мільярдів, які Єврокомісія змогла мобілізувати разом із державами, або через те, що мирний процес рухається в правильному напрямку, ми можемо забути про оборону України, – не думайте так. Вони потребують нашої підтримки зараз, завтра і післязавтра», – сказав Рютте і додав, що обіцяні 90 мільярдів євро для України будуть доступними лише «в березні, квітні, травні, тобто це потребує часу».

«Те, що мене справді турбує, – це ризик того, що через мирний процес і через ці 90 мільярдів ми втратимо з поля зору головне, і водночас українці не матимуть достатньо перехоплювачів, не матимуть достатньо американського озброєння, яке їм особливо потрібне, бо воно вже недоступне в Європі», – заявив очільник НАТО і закликав усіх сфокусуватися на допомозі Україні.

«Фокус на Україні має бути нашим пріоритетом номер один. А вже потім ми можемо обговорювати всі інші питання, зокрема й Гренландію. Але спершу – Україна, бо це критично важливо для європейської та американської безпеки!» – сказав Рютте.

Він також наголосив на важливості збереження єдності між союзниками у відносинах зі Сполученими Штатами, зокрема в контексті ситуації довкола Гренландії. За його словами, це питання має бути вирішене «у дружній та союзницькій атмосфері».

Генеральний секретар НАТО підкреслив, що США залишаються ключовим елементом альянсу, а будь-яка напруга всередині НАТО потребує тихої дипломатії, а не публічних заяв, аби не зашкодити колективній безпеці.

«Із 32 країн НАТО 23 також є членами ЄС, але на них припадає лише 25% сукупного ВВП НАТО. 75% ВВП НАТО знаходиться поза межами Європейського Союзу. Не забуваймо про це – це факт. США є беззаперечно найпотужнішою державою у світі, а президент Сполучених Штатів, відповідно, є лідером вільного світу, і неможливо уявити НАТО без того, щоб лідер вільного світу був невід’ємною частиною цієї організації… Я знаю, що багато хто з вас критикує Трампа. Але невже ви справді думаєте, що без Трампа вісім великих економік Європи, включаючи Іспанію, Італію та Бельгію, а також Канада досягли б цільового показника витрат на оборону у два відсотки у 2025 році? На початку року вони становили лише 1,5%. Без Трампа цього б ніколи не сталося. Зараз усі вони на рівні двох відсотків», – підкреслив керівник НАТО важливість збереження добрих відносин зі США.

Рютте також відреагував на слова президента США щодо того, чи готові європейські союзники у разі загрози виконати свої зобов’язання перед Сполученими Штатами.

«Учора ввечері на пресконференції він сказав, що сумнівається, чи прийдуть європейці на допомогу, якщо буде задіяна стаття 5. Я кажу – так, прийдуть. І вони це зробили (після) 11 вересня у 2001 році, коли вперше й востаннє було задіяно статтю 5. Я не маю жодних сумнівів, що США прийдуть нам на допомогу, і ми прийдемо на допомогу США, і ми потребуємо одне одного для нашої колективної безпеки», – сказав генсек НАТО.

Раніше, 20 січня, у швейцарському Давосі, де тривають щорічні збори Всесвітнього економічного форуму за участю багатьох голів держав й урядів, відбулися переговори між Кирилом Дмитрієвим, представником російського президента Володимира Путіна, і спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо можливої майбутньої мирної угоди, яка б припинила війну РФ проти України.

Віткофф назвав розмову «дуже позитивною». Відео з його словами поширив Дмитрієв, який сказав, що «дедалі більше людей розуміють правильність» російської позиції, не уточнивши, чи має він на увазі представників США. Деталей сторони не навели.

Минулими вихідними Віткофф і Кушнер провели переговори з українською делегацією. Учасник переговорів, секретар РНБО Рустем Умєров заявив після завершення того діалогу, що переговори продовжаться на зустрічі Всесвітнього економічного форумі в Давосі цього тижня.