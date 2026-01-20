Президент Дональд Трамп заявив, що погодився на зустріч «різних сторін» у Давосі щодо Гренландії.



«Я мав дуже добру телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо Гренландії. Я погодився на зустріч різних сторін у Давосі, Швейцарія. Як я чітко сказав всім, Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки. Повернення назад неможливе – з цим усі згодні! США – найпотужніша країна на земній кулі, безумовно…Ми – єдина сила, яка може забезпечити мир у всьому світі – і це робиться, просто кажучи, через силу», – написав він у своїх соцмережах.

У швейцарському Давосі в понеділок, 19 січня, розпочалася цьогорічна п’ятиденна зустріч Всесвітнього економічного форуму. Цього

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів.

Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після цих заяв Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких брали участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.