Трамп: Європа має зосередитися на війні РФ проти України, а не на Гренландії

Президент США Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів, які протистоять його зусиллям щодо здобуття Гренландії, заявивши у телефонному інтерв’ю NBC News, що Європа має зосередитися на війні Росії проти України.

«Європа повинна зосередитися на війні між Росією й Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це призвело, – сказав Трамп. – Ось на чому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії».

На запитання, чи здійснить він свої плани і запровадить мита проти європейських країн, якщо не буде укладена угода щодо Гренландії, Трамп відповів: «Так, 100%».

Водночас він не відповів, чи готовий застосувати силу для здобуття Гренландії. «Без коментарів», – сказав Трамп.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів.

Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

17 січня Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%.

Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.