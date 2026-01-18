Посли ЄС зберуться на екстрену нараду після погроз Трампа

Посли країн Євросоюзу 18 січня зберуться на екстрену нараду після того, як президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит для незгодних із його політикою щодо Гренландії.

Кіпр, який головує в ЄС протягом шести місяців, заявив пізно ввечері 17 січня, що скликав зустріч на неділю, вона має розпочатися о 18:00 (за київським часом).

Європейські лідери засудили погрози Трампа.

Голови Єврокомісії і Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн й Антоніу Кошта виступили зі спільною заявою, в якій йдеться про те, що запровадження мит підірве трансатлантичні відносини і може призвести до «небезпечної спіралі».

«Європа залишиться єдиною, скоординованою і відданою захисту свого суверенітету», – йдеться в заяві.

Голова МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен назвав рішення американського президента «несподіваним». «Мета посилення військової присутності в Гренландії, про яку говорить президент, полягає саме у підвищенні безпеки в Арктиці», – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав погрози запровадження мит «неприйнятними і неприпустимими». Він заявив, що Франція віддана принципу суверенітету й незалежності держав у Європі та за її межами, тому його країна вирішила приєднатися до навчань, організованих Данією у Гренландії.

«Ніякі залякування чи погрози не можуть вплинути на нас ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми стикаємося з такими ситуаціями», – написав Макрон.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що «застосування мит до союзників для забезпечення колективної безпеки союзників НАТО є абсолютно неправильним».

«Наша позиція щодо Гренландії гранично ясна – вона є частиною Данського королівства, і її майбутнє – справа гренландців і данців», заявив Стармер.

17 січня Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше він висловив цю ідею 2019 року під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Гренландія є життєво важливою для американських інтересів, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.