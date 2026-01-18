«Змусимо Америку піти». Тисячі людей вийшли на протести в Данії і Гренландії

Тисячі людей у Данії й Гренландії 17 січня провели демонстрації проти вимоги президента Дональда Трампа передати арктичний острів США.

У столиці Данії Копенгагені протестувальники зібралися перед будівлею міської ратуші, після чого попрямували до посольства США. Учасники акції скандували «Гренландія не продається» і тримали транспаранти з написами «Руки геть від Гренландії», «Солідарність!», а також прапори острова.

У столиці й найбільшому місті Гренландії Нууку на схожу акцію вийшли тисячі людей, включаючи прем’єр-міністра території Єнса-Фредеріка Нільсена.

Частина протестувальників одягнули червоні кепки з гаслом Make America Go Away («Змусимо Америку піти»), схожі на ті, які носять прихильники Трампа з написом Make America Great Again («Зробимо Америку знову великою»).

Акції відбуваються на тлі нових погроз президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита щодо країн, які виступають проти американського контролю над автономною територією Данії Гренландією.

16 січня делегація США прибула до Копенгагена, щоб зустрітися лідерами Данії та Гренландії для обговорення співпраці.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія не зробила достатньо для захисту Гренландії, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, і Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

14 січня Данія заявила про збільшення військової присутності на острові. Повідомлення про це сформульовані так, що їх можна трактувати як крок назустріч США щодо укріплення обороноздатності.

У повідомленні міністерства оборони Данії йдеться про те, що військові кількох країн-союзників по НАТО візьмуть найближчим часом участь у місії з підготовки планів розширення військової співпраці в регіоні.

Деякі країни НАТО вже оголосили про надсилання до Гренландії своїх військових для участі в цій місії або в майбутніх навчаннях у Гренландії. Не йдеться про бойові частини, і загальна кількість іноземних військовослужбовців становить одиниці або десятки.