Данія збільшить військову присутність у Гренландії – Міністерство оборони

Данія збільшить військову присутність у Гренландії і навколо неї, «залучаючи літаки, кораблі й солдатів» у тісній співпраці з союзниками по НАТО, повідомило 14 січня данське Міністерство оборони.

«Геополітична напруженість поширилася на Арктику… Мета полягає в тому, щоб відпрацювати здатність діяти в унікальних арктичних умовах і посилити присутність альянсу в Арктиці на благо як європейської, так і трансатлантичної безпеки», – йдеться в заяві Міноборони Данії.

За повідомленням, залучені сили, зокрема, охоронятимуть критично важливі об’єкти, допомагатимуть місцевій владі.

Заява з’явилася на тлі посилення риторики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо наміру включити Гренландію до складу Сполучених Штатів.

Трамп каже, що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, і Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

14 січня міністри закордонних справ Данії і Гренландії прибули до Білого дому на зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Гренландія і Данія заявляють, що острів не продається, і що погрози силою є безвідповідальними, а проблеми безпеки мають бути вирішені між союзниками.