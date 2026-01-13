Уряд Гренландії закликає забезпечити її оборону через НАТО

Урядова коаліція Гренландії «за жодних обставин» не може змиритися з наміром Сполучених Штатів захопити півострів – про це йдеться в заяві пресслужби уряду автономії.

У заяві уряд вказав на те, що США «вкотре підтвердили своє бажання захопити Гренландію».

«Гренландія є частиною королівства Данія. Як частина Данської Співдружності, Гренландія є членом НАТО, і тому оборона Гренландії має здійснюватися через НАТО», – йдеться в тексті.

Читайте також: Німецький міністр Вадефуль: немає підстав думати, що США готують анексію Гренландії

Керівництво автономії посилається на «дуже позитивну» заяву шести держав-членів НАТО щодо Гренландії, на основі якої воно активізує зусилля для забезпечення оборони півострова під егідою альянсу.

«Усі держави-члени НАТО, включаючи Сполучені Штати, мають спільний інтерес до оборони Гренландії, і тому урядова коаліція в Гренландії співпрацюватиме з Данією, щоб забезпечити діалог та розвиток оборони в Гренландії в рамках роботи НАТО», – додає уряд.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір включити Гренландію до складу США. 10 січня він сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю та інші методи.





Financial Times пише, що відсутність реакції керівництва НАТО на заяви Трампа викликає занепокоєння в Європі та посилює сумніви щодо здатності військового союзу захищати інтереси Данії. Європейські чиновники вважають, що пасивність НАТО може посилити у Трампа «відчуття безкарності», а залежність ЄС від США у сфері безпеки дає Вашингтону додаткові важелі тиску.

Упродовж 2025 року Данія дотримувалася стриманої лінії, але тепер відмовилася від неї. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Трамп «серйозно» налаштований на захоплення Гренландії і якщо США нападуть на іншу країну НАТО, «все зупиниться», включно з самим альянсом. Джерела Financial Times зазначають, що заява відображає зростання роздратування Копенгагена через мовчання НАТО та бажання донести до союзників можливі наслідки.



