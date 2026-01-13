Німецький міністр Вадефуль: немає підстав думати, що США готують анексію Гренландії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що немає свідчень того, що Сполучені Штати всерйоз розглядають можливість військової операції для взяття під контроль Гренландії. Про це він заявив після зустрічі 12 січня у Вашингтоні з держсекретарем США Марко Рубіо. За словами Вадефуля, союзники по НАТО розуміють необхідність гарантування безпеки в Арктиці і готові обговорити конкретні заходи за участю США.

Про те, що не варто серйозно ставитися до чуток про можливу операцію США в Гренландії, напередодні заявив і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Саме міркуваннями безпеки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пояснює свій інтерес до Гренландії. За його словами, якщо США не контролюватимуть острів, який зараз є автономною територією в складі Данського королівства, його можуть взяти під контроль Росія або Китай. При цьому в Білому домі прямо не виключили можливість силової операції для захоплення острова, хоча і сам Трамп, і його представники говорять про прагнення досягти угоди. Керівництво як Данії, так і Гренландії заявляє, що не може йтися про передачу острова США.

Цього тижня, як очікується, держсекретар Рубіо проведе переговори з представниками Данії та Гренландії.

У Конгресі США тим часом звучать різні думки щодо можливих планів адміністрації Трампа. Сенатор-демократ Кріс Кунс очолить делегацію Конгресу, яка відвідає Копенгаген. Із заяв Кунса випливає, що її члени є опонентами переходу Гренландії під контроль США. У делегації здебільшого демократи, але є й республіканці. Зокрема, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що важливо показати, що Конгрес «поважає суверенітет Данії та Гренландії».

Натомість конгресмен-республіканець Ренді Файн вніс до Палати представників законопроєкт, який «дозволяє президенту знайти кошти, необхідні для приєднання Гренландії». У ньому йдеться про можливість анексії острова. Неясно, чи йдеться про особисту ініціативу Файна (у цьому випадку шанси на розгляд законопроєкту мінімальні), чи його дії погоджені з адміністрацією.