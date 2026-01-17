«Діятимемо рішуче»: лідери ЄС прокоментували тарифні погрози Трампа

Європейські лідери заявили про намір дати спільну відповідь на тарифні погрози з боку президента США Дональда Трампа.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Європа не піддасться тарифному тиску та діятиме єдино, якщо погрози з боку США будуть реалізовані. ЄС залишається відданим принципам суверенітету, незалежності націй та міжнародного права, закріпленим у Статуті ООН.

Макрон каже, що саме такі принципи лежать в основі підтримки України та створення коаліції країн, які виступають за міцний і тривалий мир. Він підкреслив, що «Франція й надалі діятиме рішуче, коли йдеться про безпеку Європи».

Він також пояснив участь Франції у військових навчаннях у Гренландії, організованих Данією. За його словами, це рішення пов’язане з безпекою в Арктиці та на європейських кордонах. «Жодні залякування чи погрози не можуть вплинути на нас – ні в Україні, ні в Гренландії, ні будь-де у світі».

Макрон підкреслив, що тарифні загрози є неприйнятними, а Європа у разі їхнього підтвердження відреагує «єдино та скоординовано», забезпечивши повагу до європейського суверенітету.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що його країна не дозволить себе шантажувати.

«Лише Данія та Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії та Гренландії. Я завжди захищатиму свою країну та наших союзників», – зазначив він.

Крістерссон додав, що це питання стосується всього Європейського Союзу, а Швеція вже проводить «інтенсивні консультації» з країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією щодо спільної відповіді.

Своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що «ЄС висловлює повну солідарність із Данією та народом Гренландії».

«Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини і створять небезпечну спадну спіраль. Європа залишиться єдиною, скоординованою і прихильною до захисту свого суверенітету», – написала вона в Х.

З 1 лютого Сполучені Штати запровадять 10% мита щодо низки європейських країн через «питання Гренландії», повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під нові тарифи підпадуть Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.

Президент США не уточнив, яких саме товарів стосуватимуться мита, а також не пояснив деталей рішення, обмежившись згадкою «гренландського питання».