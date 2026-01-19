Трамп звинуватив Данію у нездатності усунути загрозу РФ в Гренландії: «це буде зроблено»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що НАТО нібито протягом 20 років закликало Данію відвести російську загрозу від Гренландії, однак Копенгаген не зміг цього зробити.

«НАТО вже 20 років говорить Данії, що «ви повинні відвести російську загрозу від Гренландії». На жаль, Данія не змогла нічого з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!» – написав він у соціальній мережі Truth Social.

Ні Данія, ні НАТО наразі цієї заяви не коментували.

17 січня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше він висловив цю ідею 2019 року під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Гренландія є життєво важливою для американських інтересів, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.



