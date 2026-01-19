У міністра США запитали, чим встановлення контролю над Гренландією відрізнятиметься від анексії Криму. Він відповів

Через «слабкість» Європи виникає потреба в контролі США над Гренландією для забезпечення глобальної стабільності, заявив 18 січня міністр фінансів США Скотт Бессент.

В ефірі NBC в програмі Meet the Press Бессент заявив, що придбання Гренландії має вирішальне значення в геополітичній шаховій партії з Росією та Китаєм.

«Ми найсильніша країна в світі. Європейці демонструють слабкість. США демонструють силу», – сказав Бессент.

У міністра запитали, чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від анексії Криму Росією в України.

«Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи і найкраще для Сполучених Штатів», – сказав він.



За словами Бессента, президент вважає, що посилення безпеки неможливе без входу Гренландії до складу США.



«У нас асиметрична інформація (щодо наявності загроз з боку Китаю та Росії - ред.). Президент Трамп тут проявляє стратегічну позицію. Які докази були, що росіяни збиралися йти до Криму? Ну, було багато доказів те, що росіяни збиралися йти до України, але Байден сказав: «Ну, візьміть трохи». Ми знаємо, що США можуть захистити Гренландію, якщо вона є частиною США. І її не потрібно буде захищати, якщо вона є частиною США. Президент намагається уникнути конфлікту», – сказав він.

Глава Мінфіну США заявив, що останнім часом не обговорював з Трампом, чи все ще розглядає він можливість використання надзвичайних повноважень для виправдання застосування сили з метою захоплення Гренландії.

Багато законодавців, включаючи деяких республіканців, відкинули риторику Трампа щодо Гренландії.



Гренландія є частиною Данії, союзника НАТО, і деякі демократи попереджали, що будь-які дії США проти Гренландії зруйнують альянс НАТО.



На запитання, що важливіше для національної безпеки США – Гренландія чи НАТО, Бессент назвав це «хибним вибором». Пізніше він сказав, що «звичайно, ми залишатимемося частиною НАТО».

В окремому інтерв’ю на «Meet the Press» сенатор Ренд Пол, республіканець від штату Кентуккі, наголосив, що «надзвичайні повноваження призначені для надзвичайних ситуацій» і повинні бути «короткотривалими».



«У Гренландії немає надзвичайної ситуації. Це смішно», – сказав Пол Велкеру. «А ідея міністра, що «О, це для запобігання надзвичайній ситуації». Тепер ми оголошуємо надзвичайний стан, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям?»



«Це призведе до нескінченних надзвичайних ситуацій», – додав він.

17 січня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

З 15 по 17 січня Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких беруть участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше він висловив цю ідею 2019 року під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Гренландія є життєво важливою для американських інтересів, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.



