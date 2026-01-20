Макрон у Давосі застеріг від «переходу до світу без правил»

Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи 20 січня на засіданні Всесвітнього економічного форуму, що відкрився у швейцарському місті Давос, заявив, що Європа не піддасться булінгу і залякуванню. Макрон виступив із різкою оцінкою останніх кроків і заяв президента США Дональда Трампа, хоча й утримався від прямої критики Трампа особисто.

Французький лідер застеріг від «переходу до світу без правил», коли все вирішуватиме лише право сильного, світу «без ефективного колективного управління», що призводить до «невпинної конкуренції».

Він зазначив, що виступає за владу закону на противагу грубій силі.

Макрон знову відкинув як домагання Трампа щодо Гренландії, так і погрози США запровадити мита щодо восьми європейських країн.

«Тут, в епіцентрі цього континенту, ми вважаємо, що нам потрібне більше зростання, нам потрібна більша стабільність у цьому світі… Але ми надаємо перевагу повазі, а не булінгу. І ми надаємо перевагу верховенству права, а не грубій силі», – сказав президент Франції.

Макрон, який виступав у темних окулярах – раніше він з’являвся на публіці із запаленим оком – також заявив, що не має планів особистої зустрічі з Трампом у Давосі, який також відвідає форум.

Сам президент США 20 січня опублікував згенеровану штучним інтелектом картинку, де Канада і Гренландія (автономна територія Данії) показані як частини Сполучених Штатів.

Також після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп написав, що «Гренландія має ключове значення для національної і міжнародної безпеки», і з питання про неї «не може йтися про відступ».

Також Трамп опублікував уривок із листування між ним і Макроном, у якому, зокрема, французький лідер пропонував провести екстрену зустріч «Групи семи» у четвер – із запрошенням на неї представників Данії, Росії й України.

Макрон пізніше сказав репортерам, що ніяких рішень про такий саміт не ухвалили.

Раніше Трамп не виключив запровадження мит у розмірі 200% на французькі вина у зв’язку з позицією Макрона, у тому числі його відмовою вступити до Ради миру, яку створює Трамп.

Зі словами критики на адресу США і твердженнями про необхідність посилення Європи виступили в Давосі й інші європейські лідери, включаючи голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Присутній на форумі міністр фінансів США Скотт Бессент на питання про можливість торговельної війни між США і ЄС закликав присутніх заспокоїтися і зазначив, що сподівається, що лідери уникнуть ескалації і знайдуть взаємоприйнятні рішення.

Виступ Трампа очікується у Давосі 21 січня.

Також сьогодні стало відомо, що до Давосу прибув спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв. Очікується, що він продовжить обговорення мирних ініціатив США зі спецпосланцями Трампа.

Агентства зазначають, що вперше з 2022 року високопоставлений російський представник відвідує Давос.