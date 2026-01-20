Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – президент

Україна отримала запрошення долучитися до Ради миру, ініційованої президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів.

«Запрошення ми отримали, дипломати працюють над цим запрошенням», – сказав він.

Зеленський вказав на те, що Росія, лідера якої теж запросили до Ради – «наш ворог, Білорусь – їхній союзник»:

«Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї Ради Миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме режим Лукашенка».

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що запросив президента Росії Володимира Путіна долучитися до запропонованої ним Ради миру щодо Гази. Запрошення отримав і Олександр Лукашенко, повідомили в МЗС Білорусі.





Раніше повідомлялося, що запрошення до Ради миру отримали також президенти Туреччини, Єгипту й Аргентини. За даними джерел Reuters, запрошення також отримали лідери Франції, Німеччини й Австралії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була запрошена представляти Євросоюз.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що погодився, але, за твердженням Politico, Канада не платитиме за місце в раді, і США не вимагали грошей.

Раніше повідомлялося, що за те, щоб стати постійним членом Ради миру, держава має виплатити мільярд доларів.

Неназваний американський чиновник розповів Bloomberg, що зібрані кошти будуть використані для виконання мандату Ради миру щодо відновлення Сектору Гази.



