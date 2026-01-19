Трамп запросив Мінськ до Ради миру. У МЗС Білорусі побачили в цьому «визнання авторитету» Лукашенка

Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Воронков заявив, що білоруська сторона отримала особисте звернення президента США Дональда Трампа до Олександра Лукашенка, в якому в контексті врегулювання ситуації в Секторі Гази Білорусі пропонують стати засновницею Ради миру – нової міжнародної організації.

«Ми високо цінуємо те, що американська сторона бачить у Білорусі, і це прямо зазначено в тексті звернення, державу, готову взяти на себе благородну відповідальність за побудову міцного миру, подавати приклад, інвестувати в безпечне процвітаюче майбутнє для майбутніх поколінь», – заявили в МЗС Білорусі.

У заяві МЗС також зазначається, що білоруська сторона розглядає цю пропозицію «як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету голови білоруської держави», що пропозицію представили Лукашенкові, й він сприйняв її позитивно.

«Наша позиція така: ми готові брати участь у діяльності Ради миру, враховуючи і сподіваючись, що ця організація розширить свою сферу діяльності й повноваження далеко за межі мандату, запропонованого в ініціативі. Це дозволить їй активно брати участь у глобальних процесах із вирішення будь-яких міжнародних конфліктів, що, зрештою, сприятиме побудові нової архітектури безпеки, яку Білорусь активно просуває останніми роками», – йдеться в повідомленні.

У Вашингтоні про це запрошення наразі не повідомляли.

16 січня адміністрація президента США оголосила склад Ради миру для Сектору Гази, створення якої передбачене планом Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. До Ради миру, головою якої є сам Трамп, увійшли держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та інші.

Агентство Reuters повідомило, що до Ради миру вже запрошено близько 60 країн.

Агентство Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту, повідомило, що адміністрація Трампа просить країни, які хочуть отримати постійне місце в його Раді миру, внести щонайменше один мільярд доларів. Згідно з проєктом, Трамп буде першим головою Ради і вирішуватиме, кого запрошувати до членства. Рішення в Раді ухвалюватимуть більшістю голосів, але всі вони підлягатимуть схваленню голови.

Як йдеться в цитованому агентством документі, кожна держава-член обійматиме посаду не більше ніж три роки з моменту набрання чинності статутом, із можливістю поновлення головою, проте трирічний термін членства не поширюватиметься на держави-члени, які вносять понад мільярд доларів. Офіційно про вимогу таких внесків не повідомляли.

Ідея створення Ради миру обговорюється з моменту підписання угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

Згідно з планом Трампа, під час другого етапу припинення вогню тимчасовий Палестинський комітет має відповідати за управління Газою, звітуючи перед Радою миру – міжнародною структурою, яку очолює сам Трамп.

Критики Трампа, як зазначає Bloomberg, розглядають створення Ради як спробу створити альтернативу або конкурента ООН, якою президент США давно незадоволений.

За даними Axios, Трамп хоче офіційно запустити Раду миру цього тижня: під час зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі (19-23 січня).

Тим часом, Financial Times повідомляє, що Вашингтон розглядає можливість розширення мандату Ради миру і поширення її діяльності за межі Гази на інші конфлікти, включаючи Україну і Венесуелу. За даними джерел видання, адміністрація Трампа розглядає Раду як «паралельний неофіційний механізм» для вирішення міжнародних криз.

Високопоставлений український чиновник, який брав участь у переговорах зі Сполученими Штатами, заявив, що створення окремої Ради миру під керівництвом Трампа є серед пропозицій щодо врегулювання війни РФ проти України. За даними джерела Financial Times, до цього органу можуть увійти представники України, Європейського Союзу, НАТО й Росії – вони б стежили за виконанням 20-пунктної мирної угоди.