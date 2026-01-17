FT: США розглядають для України створення Ради миру – подібно до Гази

Влада США обговорює можливість створити для контролю за виконанням майбутньої угоди про припинення війни в Україні аналог Ради миру, вже створеної для Сектора Гази, пише Financial Times.

За словами українського співрозмовника видання, створення такої структури під головуванням президента США Дональда Трампа передбачене проєктом мирного плану, що складається з 20 пунктів. Передбачається, що рада, до якої увійдуть представники України, Європи, НАТО та Росії, контролюватиме та гарантуватиме виконання мирного плану.

Вже створена Рада миру для Гази може відповідати й за інші конфлікти, заявили джерела. За словами одного зі співрозмовників FT, адміністрація Трампа розглядає Раду миру «як потенційну заміну ООН… паралельний неофіційний орган для роботи з конфліктами і за межами Гази». Зокрема американські чиновники, пише FT, вже запропонували, щоб Рада миру взялася за Венесуелу, яка залишилася без президента після спецоперації США з вивезення Ніколаса Мадуро.

Арабський дипломат, який побажав залишитися неназваним, повідомив FT, що до планів розширення мандата Ради миру щодо Газів його регіоні ставляться «з обережністю», оскільки, зазначив він, «це ненормальна процедура».