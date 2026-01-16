Стефанішина: завтра в Маямі українська делегація обговорить з США гарантії безпеки та економічну допомогу

Завтра в Маямі українська делегація обговорить з американськими партнерами гарантії безпеки та економічну допомогу до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати на форумі в Давосі. Про це повідомила посолка України у США Стефанішина.



«Ми працюємо над двома ключовими документами – угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати на Всесвітньому економічному форумі в Давосі», – написала вона у фейсбуці.

За її словами, метою візиту є доопрацювання цих домовленостей із США з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська команда – секретар РНБО Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія – зараз прямує до США. Минулого тижня Зеленський повідомляв, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до фіналізації на найвищому рівні з президентом США.

Візит української делегації відбувається на тлі нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна, а не Росія затримує укладення потенційної мирної угоди.

Днями агентство Bloomberg повідомило, що спецпредставник Сполучених Штатів Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».



