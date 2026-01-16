Зеленський: Україна «попри все» продовжує працювати з представниками США, заплановані зустрічі

Делегати України продовжують співпрацю з представниками Сполучених Штатів, заявив президент Володимир Зеленський 16 січня.

«Українська команда попри все активно працює з представниками Президента Сполучених Штатів – цими днями заплановані зустрічі наших представників», – заявив він.

За словами Зеленського, українська команда – секретар РНБО Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія – зараз прямує до США.





«Ми сподіваємося, що буде більше ясності як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась», – додав голова держави.

Днями агентство Bloomberg повідомило, що спецпредставник Сполучених Штатів Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».







