Зеленський: Україна «попри все» продовжує працювати з представниками США, заплановані зустрічі

Делегати України продовжують співпрацю з представниками Сполучених Штатів, заявив президент Володимир Зеленський 16 січня.
«Українська команда попри все активно працює з представниками Президента Сполучених Штатів – цими днями заплановані зустрічі наших представників», – заявив він.
За словами Зеленського, українська команда – секретар РНБО Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія – зараз прямує до США.
«Ми сподіваємося, що буде більше ясності як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась», – додав голова держави.
Днями агентство Bloomberg повідомило, що спецпредставник Сполучених Штатів Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви.
6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».
