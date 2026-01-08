Зеленський: документ про гарантії безпеки «фактично готовий» до фіналізації з президентом США

Двосторонній документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів, заявив український президент Володимир Зеленський після доповіді секретаря РНБО, очільника української переговорної групи Рустема Умєрова про результатами перемовин у Франції.

За його словами, у Парижі були обговорені складні питання з базової рамки для закінчення війни – українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа.

«Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну… Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети. В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що реалістичність майбутніх гарантій безпеки «має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора».

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

6-7січня представники України та США проводили переговори у Парижі.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».



