Зеленський очікує, що найближчим часом зможе зустрітися з Трампом

Президент України Володимир Зеленський очікує, що найближчим часом зможе зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Президент повідомив, що питання щодо надання гарантій безпеки Україні від США строком на довше ніж 15 років у процесі розгляду.

«У грудні я порушив це питання. Президент США взяв паузу в цьому питанні, сказав, що будуть розглядати. Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним, думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще, подивимося, які плани у президента», – сказав він журналістам.

Зеленський висловив сподівання, що зможе отримати відповідь на запитання щодо гарантій безпеки від США.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Вчора та сьогодні представники України та США проводять переговори.

6 січня в Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».