Зеленський: гарантії безпеки від США діятимуть 15 років, Трамп «буде думати» над збільшенням терміну

Гарантії безпеки від Сполучених Штатів не будуть безстроковими, підтвердив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня.

«Ми проговорили командами, вчора затвердили це з президентом США, що в нас будуть гарантії безпеки, сильні, від Сполучених Штатів. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки», – сказав він.

За словами Зеленського, він порушив це питання під час розмови з Трампом, вказавши на те, що війна з Росією, як почалася в 2014 році, триває «майже 15 років», тому Україні хотілося б, щоб гарантії тривали довше.





«Я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. Тоді це буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати», – додав президент.

Напередодні після переговорів у Флориді Зеленський заявив, що пункт про безпекові гарантії між США та Україною «погоджений на 100%». Трамп натомість сказав про «95%»:

«Але я не люблю говорити у відсотках. Просто вважаю, що ми дуже добре просуваємося. Ми дуже близько. Є одне-два дуже складні питання, але ми добре рухаємося. Сьогодні ми досягли великого прогресу, але насправді він був зроблений за останній місяць».

У Флориді (США) завершилися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години.

Перед зустріччю Трамп заявив, що «ми вже на фінальному етапі» переговорів, але у нього немає дедлайнів. Зеленський у свою чергу сказав, що переговорні команди США та України робили «все, що від них залежало». Він висловив сподівання, що всі підготовлені документи «приведуть нас до реальних результатів».



