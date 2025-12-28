Трамп: переговори щодо Донбасу «рухаються у потрібному напрямку»

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо Донбасу «рухаються у потрібному напрямку».

«Ми ще не цілком розв’язали це питання, але ми дуже близько. Це складна тема, одна з найскладніших...Вони (росіяни - ред.) цього просили (щоб Україна віддала Донбас Росії - ред.). Щодо цього постала суперечка. Треба узгоджувати позиції, але мені здається все рухається у потрібному напрямку», – сказав він.



За його словами, у питанні демілітаризованої «вільної економічної зони» на Донбасі наблизилися до розв’язання – «ми дуже, дуже близько».

У США закінчилася зустріч української та американської делегацій. Зустріч тривала понад дві години. Після цього відбулися переговори Зеленського і Трампа з європейськими лідерами.

Видання Axios писало, що ця зустріч є ознакою значного прогресу в переговорах. Раніше Трамп заявляв, що зустрінеться із Зеленським лише якщо вважатиме, що угода близька до завершення. Зеленський сказав, що план Трампа узгоджений «на 90%», і «багато чого можна вирішити до Нового року».

Головною перепоною є вимога Росії щодо контролю над усією територією Донбасу, відзначає Axios. США запропонували перетворити райони, з яких Києву буде запропоновано вивести війська, на демілітаризовану «вільну економічну зону». Зеленський наполягає на дзеркальному відведенні російських військ із нинішньої лінії зіткнення та наголошує, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі.

Politico пише, що Росія поки що не показала готовності пристати на будь-які пропозиції із мирного плану, про який говорив Зеленський. Але Трамп зазначив, що Москві доведеться погодитися на певні поступки, оскільки російська економіка перебуває в скрутному становищі.

Лідер РФ 27 грудня одягнувся у військову форму, щоб провести нараду в пункті управління Об’єднаним угрупованням військ. Там він заслухав доповідь начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Путіну доповіли, що російські війська взяли під контроль міста Гуляйполе в Запорізькій області та Мирноград у Покровському районі Донецької області. Український Генштаб, коментуючи заяви щодо Гуляйполя, зазначив, що «поспішність таких «бліц-крігів» обумовлена зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом».