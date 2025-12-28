Ситуація в Гуляйполі є дуже важкою, але війська РФ не мають повного контролю – Сили оборони півдня

Ситуація в Гуляйполі дійсно є складною, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ, повідомляють Сили оборони півдня.



За повідомленням, противник, який має значну перевагуи в живій силі та озброєнні, активно проводить штурмові дії та намагається завести групи закріплення.

Сили оборони півдня зазначають, що війська РФ активно використовують дрони-камікадзе і артилерію, завдають авіаційних ударів КАБами, НАРами, намагаючись знищити українські позиції і витіснити українські підрозділи з населеного пункту.

У ЗСУ додають, що за добу, що триває, противник майже два десятки разів штурмував українські позиції в місті, на вулицях точаться запеклі бої.

«Проте чималу частину Гуляйполя продовжують утримувати Сили оборони України…Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Але на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом», – йдеться в повідомленні.



Щодо Степногірська, за даними Сил оборони півдня, то там українські військові ведуть оборонні дії, частина селища перебуває під контролем українських оборонців.



«Заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська – нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони «захоплювали» вже декілька разів. Поспішність таких «бліц-крігів» обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом», – констатують військові.

Днями російські військові заявили про захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Відповідне відео з’явилося в мережі 25 грудня. На відео російські військові показують комп’ютери, засоби зв’язку, карти і незаблокований телефони.

Водночас речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що представники відповідних органів проведуть детальне розслідування щодо можливого факту захоплення штабу.

Проєкт DeepState написав, що Україна була «за крок від втрати Гуляйполя», а ситуація почала погіршуватися після втрати Полтавки, Успенівки та ще кількох сусідніх сіл на початку листопада.



