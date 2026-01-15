Макрон: Франція тепер надає Україні дві третини розвідувальних даних

Франція тепер надає Україні дві третини розвідувальної інформації, значною мірою замінивши в цьому США, заявив 15 січня президент Емманюель Макрон.

У виступі перед французькими військовими Макрон наголосив: «Тим часом, як Україна була надзвичайно залежною від американських розвідувальних можливостей рік тому, то нині дві третини забезпечує Франція». Деталей він не навів.

У грудні тодішній керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у розмові з lb.ua заявляв, що Україна «критично залежна» від Сполучених Штатів у питанні розвідувальних даних.

«Ми критично залежні в сенсі космічної зйомки, радіолокаційної і оптичної. Але тут є два складники. Перший, ми отримуємо від них доступ до космозйомки на безоплатній основі, у вигляді допомоги. Другий – це наші контракти. Так от, якщо нам відімкнути те, що йде у вигляді допомоги, по оптичній зйомці – це десь приблизно 15–17 % мінус, це не критично. По радіолокаційній – близько 46 %: важко, але теж нічого страшного в цьому немає… Критично буде, якщо вони ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. Отоді ми падаємо майже до нуля… Друге, в чому ми залежні – це раннє оповіщення про балістичну загрозу. Усе. Інше в нас наше», – зазначав Буданов.

Адміністрація Дональда Трампа в березні 2025 року зупиняла обмін розвідувальними даними і військову допомогу Україні. Проте після того, як Україна погодилася на 30-денну угоду про тимчасове припинення вогню 11 березня, допомога США й обмін розвідданими відновилися.