Туск заперечив Трампу: Росія відкидає мирний план США, а не Україна

Саме Росія не погоджується на мирні пропозиції Сполучених Штатів, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 січня.

«Це Росія відкидає мирний план, підготовлений США, а не Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні атаки на українські міста», – написав Туск на своїй сторінці X.





Саме тому, на думку голови польського уряду, єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. «І ви всі це знаєте», додав він.

Туск не уточнив, кого саме стосується його допис. Водночас раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, затримує укладення потенційної мирної угоди.

Відповідаючи на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не розв’язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп назвав ім’я президента України Володимира Зеленського.

Раніше цього тижня видання Financial Times написало, що Лідери країн «Групи семи» у швейцарському Давосі переконуватимуть президента США Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».



