NBC: Трамп хотів «швидкого» удару по Ірану, але радники не гарантували йому, що режим упаде

Президент США Дональд Трамп заявив своїй команді з національної безпеки, що хотів би, щоб військові дії США в Ірані завдали «швидкого та рішучого» удару по режиму, а не спровокували затяжну війну, пише NBC News з посиланням на кілька джерел.

«Якщо він на щось наважиться, він хоче, щоб це було остаточно», – сказав один зі співрозмовників видання.

Радники Трампа не змогли гарантувати йому, що режим в Ірані швидко впаде після американського удару. За словами трьох джерел NBC News, в адміністрації є стурбованість, що США може не вистачити ресурсів у регіоні для захисту від відповіді Ірану, яку радники Трампа вважають неминучою.

Ці міркування, як пише NBC News, можуть спонукати Трампа схвалити обмежені дії США в Ірані, зберігши варіанти ескалації. Джерела зазначили, що ситуація швидко змінюється, але станом на другу половину дня 14 січня рішення не ухвалені.

Після початку протестів в Ірані Трамп заявляв, що США розглядають кілька дуже жорстких варіантів дій у зв’язку з розгоном демонстрацій і тиском влади на протестувальників. The New York Times повідомляв, що Трампу надали кілька варіантів нових ударів по Ірану, у тому числі по невоійськових об’єктах у Тегерані. Проте 14 січня Трамп повідомив, що, за даними «надійних джерел», влада Ірану відмовилася від страт учасників протестів. Разом з цим у Європі, за даними Reuters, починаючи з вечора 14 січня чекали на удар США по Ірану «впродовж найближчих 24 годин». Іран та Ірак у ніч на 15 січня закривали повітряний простір.



