Правозахисники: в Ірані хочуть стратити учасника антиурядових протестів

Правозахисні групи стверджують, що Іран має намір стратити першого антиурядового демонстранта, звинуваченого у рамках нещодавньої хвилі протестів, у той час, як лідери з усього світу висловлюють стурбованість щодо насильства проти учасників акцій.

Групи, включаючи норвезьку організацію Iran Human Rights, цитують джерела, які повідомляють, що 26-річний Ерфан Солтані, звинувачений у «розгортанні війни проти Бога» через його роль у протестах, що сколихнули країну з кінця минулого місяця, буде страчений 14 січня, через шість днів після арешту.

Нинішні протести є одним із найбільших викликів клерикальному правлінню Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

Іранські чиновники публічно не коментували повідомлення про Солтані. Але інформаційне агентство Tasnim, близьке до Корпусу вартових ісламської революції, повідомило 13 січня, що судова система висунула перші обвинувачення проти кількох протестувальників.

Серйозні справи, зокрема ті, що передбачають обвинувачення у «розпалюванні війни проти Бога», злочині, що карається смертю згідно з ісламським законодавством Ірану, будуть пріоритетними, заявило агентство.

«Вбивства мирних демонстрантів мають припинитися, а називання протестувальників «терористами» для виправдання насильства над ними є неприйнятним», – заявив 13 січня верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, засуджуючи рішення іранської влади «застосувати жорстоку силу для придушення законних вимог змін».

Протести були спровоковані зростанням інфляції і падінням валюти, але згодом перетворилися на ширший антиурядовий протест.

Правозахисні групи стверджують, що чиновники жорстоко придушили демонстрації, в результаті чого загинули понад 600 людей. Агентство Reuters, посилаючись на неназваного чиновника, повідомило про близько 2000 загиблих.

Сполучені Штати й інші західні країни засудили репресії іранського уряду проти протестувальників і раніше запровадили санкції проти Тегерана за намагання розробити ядерну зброю, що Іран заперечує.

За словами президента Дональда Трампа, США розглядають кілька «дуже жорстких» варіантів дій щодо Ірану через придушення протестів, і серед цих варіантів є удари по Ірану.

12 січня Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Цей крок може вплинути на основні торгові відносини США в усьому світі, оскільки партнерами Ірану є не лише сусідні держави, а й Індія, Туреччина та Китай, повідомило американське видання Bloomberg.

