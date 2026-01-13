Трамп заявив про 25-відсоткові мита для країн, які торгують із Іраном

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 12 січня оголосив про введення 25-відсоткового мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном.

«З сьогоднішнього дня будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською республікою Іран, платитиме мито у розмірі 25% з усіх ділових операцій, що здійснюються зі США. Справжнє розпорядження є остаточним та обов’язковим до виконання», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Цей крок може вплинути на основні торгові відносини США в усьому світі, оскільки партнерами Ірану є не лише сусідні держави, а й Індія, Туреччина та Китай, повідомляє американське видання Bloomberg.

Найбільшим у світі покупцем іранської нафти є Китай. Незалежні нафтопереробні заводи країни з минулого місяця збільшили закупівлю нафти з Ірану. Додаткове мито у 25% на китайську продукцію ризикує порушити торгове перемир’я, яке Трамп уклав із главою КНР Сі Цзіньпіном наприкінці 2025 року, зазначає агентство.

Трамп раніше заявив, що іранські лідери «хочуть переговорів», але Штатам, «можливо, доведеться діяти» до зустрічі з ними. Телеканал CNN з посиланням на двох американських чиновників повідомляв, що йдеться як про воєнні, так і невоєнні методи боротьби з іранським режимом. Трамп побоюється, що військові удари можуть згуртувати населення Ірану проти США. Серед невійськових заходів обговорюються запровадження нових санкцій, кібератаки проти військової чи урядової інфраструктури, а також забезпечення протестувальників Starlink.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня 2025 року на тлі економічної кризи, обвалу національної валюти та зростання інфляції. До відключення інтернету повідомлялося, що протести охопили близько 120 міст. Влада намагається жорстко придушити демонстрації, застосовуючи зброю.

За даними Human Rights Activists News Agency (HRANA) на 12 січня, з початку масштабних акцій загинули понад 600 людей, зокрема дев’ять дітей. Реальну кількість загиблих встановити поки що неможливо.

Кількість заарештованих оцінюється у понад 10 тисяч осіб.







