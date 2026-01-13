РФ отримала від Ірану сотні ракет майже на 3 млрд доларів – Bloomberg

Іран із жовтня 2021 року, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, уклав контракти на постачання Москві балістичних ракет і ракет класу «земля-повітря» на суму приблизно 2,7 мільярда доларів, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на чиновника, який побажав залишитися анонімним.

Закупівлі включали сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малої дальності та приблизно 200 ракет класу «земля-повітря», пов'язаних із системами протиповітряної оборони.

Міністерство оборони Росії наразі не відповіло на запит агенції про коментар. Міністерство закордонних справ Ірану також не відповіло на аналогічний запит. У країні діють суворі обмеження на доступ до інтернету на тлі масових протестів проти чинної влади.

У цілому Іран поставив Росії мільйони боєприпасів та снарядів. Тегеран також передав РФ безпілотники Shahed-136 і поділився технологією, яка дозволила Росії виробляти їх всередині країни під назвою «Герань-2» у рамках контракту на 1,75 мільярда доларів, підписаного на початку 2023 року.

Загалом, згідно з оцінкою, Росія витратила понад еквівалент 4 мільярдів доларів на іранську військову техніку з кінця 2021 року.



