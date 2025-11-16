Іран заявляє, що не збагачує уран після ударів США й Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран не збагачує уран ніде в країні після руйнівних авіаударів Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки у червні, хоча залишає за собою право це робити.

Виступаючи на юридичному форумі 16 листопада, Аракчі заявив, що всі збагачувальні заводи Ірану перебувають під гарантіями і моніторингом МАГАТЕ.

«В Ірані немає незадекларованого ядерного збагачення... Збагачення наразі не проводиться, оскільки наші збагачувальні заводи були атаковані», – сказав він, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

Удари Ізраїлю і США в червні вразили ключові військові та ядерні цілі. Повідомлення про масштаби завданої шкоди різнилися.

У жовтні Іран оголосив, що відтепер «не вважає себе зобов’язаним» дотримуватися обмежень на розвиток своєї ядерної програми, оскільки термін дії історичної ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами офіційно сплив. Водночас у Тегерані, який стверджує, що ніколи не прагнув і не буде прагнути перетворити свою ядерну програму на збройну, заявили, що країна «твердо налаштована залишатися відданою дипломатії».

Тим часом, МАГАТЕ заявило, що Іран мав понад 400 кілограмів урану, збагаченого до 60-відсоткової чистоти, до червневих ударів. Незрозуміло, скільки високозбагаченого матеріалу – нинішня ядерна зброя включає збагачений приблизно до 93,5 відсотків уран-235 – вціліло.

Однак, нещодавні супутникові знімки, проаналізовані експертами вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), свідчать про те, що хоча на трьох об’єктах – Ісфахані, Натанзі і Фордо – які стали цілями ударів, активності майже немає, Іран активізував будівництво на об’єкті, розташованому в горі Пікакс поблизу Натанзу.

Спочатку вважалося, що це буде місце для складання центрифуг, але останні події свідчать про те, що Тегеран може розширювати свої початкові плани щодо цього об’єкта, каже заступник директора Проєкту CSIS з ядерних питань Джозеф Роджерс.

Міністр закордонних справ Аракчі заявив на форумі 16 листопада, що Тегеран готовий відновити ядерні переговори із Заходом, але лише на основі взаємної поваги.

У вересні державний секретар США Марко Рубіо закликав Іран «прийняти прямі переговори з доброї волі, без зволікань і заплутування».

Велика Британія, Франція і Німеччина ініціювали відновлення санкцій проти Ірану з 28 вересня за те, що він не вжив необхідних заходів для «вирішення занепокоєнь» щодо дозволу уповноваженим інспекторам МАГАТЕ відновити доступ до іранських ядерних об’єктів. Країни також відзначили нездатність Тегерану підготувати і передати МАГАТЕ звіт «про його запаси високозбагаченого урану».

Європейські держави відновили санкції, звинувативши Іран у порушенні угоди 2015 року, спрямованої на запобігання розробці ним ядерної зброї. Санкції були зняті в рамках угоди.