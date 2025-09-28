Зеленський привітав рішення ООН щодо санкцій проти Ірану і нагадав про Росію

Україна вітає чітке рішення Ради Безпеки ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану, заявив український президент Володимир Зеленський.

«Тегеран протягом тривалого часу ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок. Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції», – написав він у телеграмі.

Зеленський нагадав про Росію, яка, за його словами, діє в унісон з Іраном, захопивши українську АЕС із її ядерними матеріалами та перетворивши Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу.

«Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь. Жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору необхідні для зміцнення міжнародного ядерного порядку», – додав український президент.

Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану через його ядерну програму після процесу, ініційованого європейськими державами, який, як попереджає Тегеран, зустріне жорстку відповідь.

Велика Британія, Франція та Німеччина ініціювали повернення санкцій проти Ірану в Раді Безпеки ООН через звинувачення у порушенні ним угоди 2015 року, метою якої було зупинити розробку ядерної бомби. Іран заперечує прагнення до ядерної зброї.

Ядерна програма Ірану почала розвиватися ще у 1950-х роках, але з початку 2000-х країну неодноразово звинувачували в прагненні створити зброю. У 2015 році було підписано ядерну угоду, яка обмежила збагачення урану в обмін на зняття санкцій. 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Іран відновив ядерні розробки.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



