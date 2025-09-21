Іран заявив, що після «необдуманих» кроків кількох європейських країн співпраця з МАГАТЕ буде призупинена

Іран заявив, що після «необдуманих» кроків кількох європейських країн – Великої Британії, Франції та Німеччини – співпраця з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) буде призупинена.

«Незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ з Міжнародним агентством з атомної енергії та презентацію планів вирішення проблеми, дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством», – йдеться у заяві Вищої ради нацбезпеки Ірану.

Ця заява з’явилася після того, як 19 вересня Рада Безпеки проголосувалаза поновлення заморожених санкцій ООН після того, як європейські уряди активували механізм «повернення» (snapback) – процедура, яка передбачає автоматичне повернення санкцій ООН у разі порушення учасником умов угоди) у десятирічній ядерній угоді, звинувативши Іран у її недотриманні.

Це голосування означає, що санкції, які були призупинені в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану, передбачені угодою 2015 року, знову набудуть чинності 28 вересня, якщо до цього часу не буде досягнуто домовленості.

Рада Безпеки ООН проголосувала проти постійного скасування економічних санкцій проти Ірану відповідно до резолюції 2231. Документ був відхилений чотирма голосами проти дев’яти: Росія, Китай, Пакистан і Алжир проголосували «за» припинення поновлення санкцій, «проти» – США, Велика Британія, Франція, Сьєрра-Леоне, Словенія, Данія, Греція, Панама і Сомалі. Гайана і Південна Корея утрималися.



Голосування відбулося після процесу, розпочатого наприкінці серпня Великою Британією, Францією та Німеччиною, відомими як Е3.

Група E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина – чітко заявяляли, що подальше послаблення санкцій залежить від трьох умов: повного відновлення інспекцій, прозорого обліку запасів урану та надійної дипломатичної взаємодії з Вашингтоном. Щодо останнього пункту, Іран неодноразово відмовлявся від прямих переговорів зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня – майже через два місяці після того, як Тегеран припинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) – орган ООН з нагляду за ядерною енергетикою знову відправив інспекторів до Ірану.

Повідомлялося, що це повернення інспекторів здебільшого символічне. Місія МАГАТЕ була значною мірою підготовчою і зосереджувалась на «практичних механізмах» відновлення моніторингу на об’єктах, деякі з яких були сильно пошкоджені під час ударів.

Іран призупинив інспекції в липні, посилаючись на бомбардування ключових об’єктів США та Ізраїлем у червні.