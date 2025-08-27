Після майже двох місяців припинення співпраці МАГАТЕ відправляє інспекторів до Ірану

Майже через два місяці після того, як Тегеран припинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), орган ООН з нагляду за ядерною енергетикою відправив інспекторів назад до Ірану, якраз коли країна стикається з можливим повторним запровадженням масштабних міжнародних санкцій.

Іран призупинив інспекції в липні, посилаючись на бомбардування ключових об’єктів США та Ізраїлем у червні. Але повернення інспекторів здебільшого символічне.

Наразі місія МАГАТЕ, підтверджена Генеральним директором Рафаелем Гроссі, є значною мірою підготовчою, зосереджуючись на «практичних механізмах» відновлення моніторингу на об’єктах, деякі з яких були сильно пошкоджені під час ударів.

Без ширшого доступу та співпраці навряд чи вдасться затримати майбутнє «поновлення» санкцій ООН, яке європейські держави планують запустити наприкінці місяця.

Навіть якщо Іран дозволить відвідування об’єктів, доступ до таких чутливих місць, як Фордо, Натанз та Ісфахан – усі вони були атаковані США– може залишатися закритим, що обмежує можливості МАГАТЕ перевіряти ядерну діяльність Ірану.

Глибшою перешкодою є запаси збагаченого урану Ірану. Близько 400 кілограмів збагаченого урану, близького до рівня боєприпасів, залишаються неврахованими, що викликає тривогу в західних столицях.

Група E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина – чітко заявили, що подальше послаблення санкцій залежить від трьох умов: повного відновлення інспекцій, прозорого обліку запасів урану та надійної дипломатичної взаємодії з Вашингтоном. Щодо останнього пункту, Іран неодноразово відмовлявся від прямих переговорів зі Сполученими Штатами.

Ситуацію ускладнює глибока недовіра Ірану до МАГАТЕ, яке Тегеран звинувачує в політичній упередженості та незасудженні військових дій Ізраїлю та США. ЗМІ пішли далі, а газета «Кайхан» навіть закликала «судити та стратити» Гроссі, якщо він ступить на територію Ірану.