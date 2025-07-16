Axios: CША і союзники домовилися запровадити санкції проти Ірану, якщо до кінця серпня не буде угоди

Державний секретар Марко Рубіо і міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії під час телефонної розмови в понеділок домовилися встановити кінець серпня як фактичний крайній термін для укладення ядерної угоди з Іраном, повідомляє Axios з посиланням на три джерела, які знають про цю розмову.

За даними видання, якщо угоди не буде досягнуто до цього терміну, три європейські держави планують запустити механізм snapback, який автоматично повертає всі санкції Ради Безпеки ООН, що були зняті в рамках угоди з Іраном 2015 року.

Процес активації механізму snapback триває 30 днів, і європейці хочуть завершити його до того, як Росія перебере на себе головування в Раді Безпеки ООН у жовтні.

Видання пише, що американські та європейські чиновники розглядають snapback як інструмент переговорів для тиску на Тегеран і як запасний варіант, якщо дипломатія зазнає невдачі.

Але іранці стверджують, що немає жодних правових підстав для відновлення санкцій, і погрожують у відповідь вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

За словами джерел, телефонна розмова між Рубіо та його європейськими колегами була спрямована на узгодження позицій щодо «відсічі» та подальших кроків у ядерній дипломатії з Іраном.

Зазначається, що європейці планують найближчими днями і тижнями звернутися до Ірану з повідомленням про те, що Тегеран може уникнути санкцій у відповідь, якщо зробить кроки, щоб заспокоїти світ щодо своєї ядерної програми. Такі кроки можуть включати відновлення моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Одне з джерел повідомило, що ще одним таким кроком може стати вивезення з Ірану приблизно 400 кг урану, збагаченого до 60%.

Після закінчення війни між Ізраїлем та Іраном адміністрація Трампа намагається відновити переговори щодо нової ядерної угоди.

Ізраїль почав завдавати ударів по Ірану в ніч на 13 червня, США завдали кількох ударів у ніч на 22 червня. Вони обґрунтували свої дії загрозою створення Тегераном ядерної зброї.

Іран неодноразово стверджував, що його ядерна програма має мирний характер.