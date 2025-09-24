«Терміни спливають»: Іран і Європа ведуть переговори напередодні відновлення «ядерних» санкцій

На думку європейських лідерів, Іран зробив недостатньо, щоб запобігти відновленню санкцій, пов’язаних із його ядерною програмою, напередодні завершення відведеного для цього терміну, хоча сторони домовилися продовжити переговори.

«Дипломатія має шанс. Терміни спливають, давайте подивимося. Нам потрібно побачити реальні дії також і від іранської сторони», – заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас після зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі 23 вересня.

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини – відомі як Європейська трійка (E3) – разом з Каллас провели переговори з іранським колегою на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Напередодні зустрічі міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що «всім має бути зрозуміло, що після тактики Ірану із затягування часу можливості та шанси на досягнення дипломатичного рішення до запровадження санкцій надзвичайно малі».

Читайте також: Зовнішня розвідка: Іран покладається на Білорусь для відновлення систем ППО

Після засідання французьке дипломатичне джерело повідомило агентству Reuters, що переговори продовжаться, щоб «повністю вивчити всі можливості» для уникнення повторного запровадження санкцій ООН.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило:

«У світлі невиправданого та незаконного кроку щодо початку відновлення санкцій Ради Безпеки ООН під час зустрічі були озвучені деякі ідеї та пропозиції щодо продовження дипломатії, і досягнуто домовленості, що консультації продовжаться».

28 серпня E3 розпочала 30-денний процес відновлення санкцій, який завершиться 27 вересня.

Аятола Алі Хаменеї напередодні відхилив можливі переговори з Вашингтоном з цього питання.

«За нинішніх обставин переговори з урядом США не принесуть користі нашим національним інтересам», – сказав духовний лідер Ірану в промові, яку транслювало іранське державне телебачення.





Хаменеї звинуватив Трампа у небажанні проводити справжні переговори, вказавши на вимогу США, щоб Тегеран повністю припинив збагачення урану або обмежив дальність своїх ракет: «це не переговори, це диктат».

Президент Ірану Масуд Пезешкіан, якого багато спостерігачів вважають поміркованим, але який має обмежені повноваження, висловився на підтримку діалогу в міжнародних відносинах.

«Але не можна вести переговори з кимось, хто хоче демонструвати силу, тиранити, руйнувати та завдавати шкоди», – додав він, не називаючи імен.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує зустрітися з Пезешкіаном в ООН 24 вересня.

«Або Іран зробить жест і повернеться на шлях миру та відповідальності, що дозволить повернутися на правильний курс... або доведеться запровадити санкції», – додав він.

Ядерна програма Ірану почала розвиватися ще у 1950-х роках, але з початку 2000-х країну неодноразово звинувачували в прагненні створити зброю. У 2015 році було підписано ядерну угоду, яка обмежила збагачення урану в обмін на зняття санкцій. 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Іран відновив ядерні розробки.

Перед недавнім військовим загостренням Тегеран та Вашингтон вели переговори про повернення до угоди, але безрезультатно. На тлі зростання напруженості Іран обмежив інспекції та почав виробляти уран, близький до рівня зброї.



