«Слова не зипиняють війни – їх зупиняють дії» – Трамп розкритикував ООН на дебатах Генасамблеї

Президент США Дональд Трамп розкритикував ООН за бездіяльність у зупинці міжнародних конфліктів.

«Індія, Пакистан, Ізраїль, Іран, Єгипет, Вірменія, Азербайджан. Жоден прем’єр-міністр чи високопосадовець з будь-якої країни не зробив цього за попередні роки. Але я зробив. Дуже шкода, що доводиться цим займатися мені, а не ООН. Шкода, що не було навіть спроб допомогти цим країнам, нікому не телефонували з ООН, не пропонували допомогу, щоб підготувати мирну угоду. Добре, що Перша леді та я – хорошій формі», – сказав він, виступаючи в залі Генеральної Асамблеї ООН.

Трамп вважає, що ООН не послужила людству, організувавши такі переговори.

«Тоді виникає запитання – яка взагалі мета ООН. Вона (організація) не досягає свого потенціалу. Зараз виглядає так, що шукають щонайкращих формулювань і ніколи їх не виконують. Бо слова ніколи не зипиняють війни – їх зупиняють дії», – зазначив президент США.

Він каже, що США зупиняють війни, але не отримують «належне визнання».

23 вересня у Нью-Йорку відкрилися загальні дебати високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Тема цьогорічних дебатів, на яких очікуються виступи близько 150 глав держав і урядів – «Разом краще: 80 років і більше заради миру, розвитку та прав людини».

Як очікується, сьогодні Трамп зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським, який перебуває в Нью-Йорку.



