Зеленський про удар по Запоріжжю: Росія вчетверте супроводжує вбивствами сесію Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський засудив чергові російські удари по Україні, зокрема по Запоріжжю, де вранці 22 вересня загинули три людини.

«Вже фактично починає роботу Генеральна асамблея ООН: лідери збиратимуться в Нью-Йорку. І це вже вчетверте Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства і війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що в Запоріжжі продовжуються рятувальні роботи і розбір завалів. «Керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків», – зазначив він.

За словами президента, під ударами дронів уночі були й Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина і Херсонщина.

«Загалом понад 140 безпілотників, частина з яких – «Шахеди». У Сумах пошкодили підприємство, що виробляє хліб, школу і дитячий садочок. Одна людина поранена. Також є руйнування звичайної школи в Малотаранівці на Донеччині», – повідомив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.