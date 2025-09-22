Війська РФ вночі атакували Україну 141 дроном, є влучання – Повітряні сили

Російські військові в ніч на 22 вересня атакували Україну 141-м ударним БпЛА, близько 80 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході і в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

«Крім того, з 4 по 6 ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски КАБів із літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької обл. На жаль, є загиблі і постраждалі серед мирного населення», – зазначили у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.