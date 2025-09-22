У Сумах війська РФ атакували промислові об’єкти і заклад освіти, одна людина поранена – ОВА

Російські військові ударними дронами атакували Суми в ніч проти 22 вересня, одна людина поранена, повідомила місцева влада.

«Ті три вибухи, які ви чули в місті, – це прильоти ворожих «Шахедів» по місту. Два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один – по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна і пошкоджено балконні рами. На жаль, є одна поранена людина, їй надається необхідна допомога», – повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що влучання є в Ковпаківському районі Сум, а постраждалий – це охоронець підприємства, куди влучив один із російських безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.