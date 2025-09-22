Удар РФ по Київщині: наслідки фіксують у 4 районах, одна людина постраждала – ОВА

Російські військові вночі атакували Київську область дронами, внаслідок чого одна людина постраждала в Бориспільському районі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, наслідки атаки фіксують у чотирьох районах Київщини.

«У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки. У Фастівському районі — пожежа приватного будинку. В Обухівському районі унаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок. У Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби і ще один приватний будинок», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.