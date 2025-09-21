ОВА: російські військові вдарили по Полтавщині, спалахнула пожежа на підприємстві

Ввечері 21 вересня сили РФ завдали ударів по Полтавщині, повідомив т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

«Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС», – зазначив місцевий чиновник.

За даними Когута, також один із безпілотників упав на відкритій території у Миргородському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.