Генштаб: на фронті від початку доби вже відбулось понад 80 бойових зіткнень

Від початку доби 21 вересня на фронті відбулось 82 бойові зіткнення, на шести напрямках фронту бої тривають й досі, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському та Курському напрямках захисники України відбили три російські атаки. Ще один бій триває. Армія РФ на цих ділянках фронту завдала сім авіаційних ударів, скинула 17 керованих авіабомб, здійснила також 102 артилерійські обстріли, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби оборонці відбили дві атаки російських військ, ще п’ять боєзіткнень тривають. Загарбники атакують поблизу Вовчанська та в бік Одрадного», – кажуть в українському командуванні.

Водночас, за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість наступальних дій сил РФ у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

«На Лиманському напрямку відбулися 12 бойових зіткнень поблизу Греківки, Новомихайлівки, Шандриголового, Колодязів, Торського й Новоселівки. Сім боїв досі тривають. На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки й Торецька. Бої тривають у двох локаціях», – зазначили у зведенні.

У Генштабі також інформують, що на Покровському напрямку 28 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу Панківки, Никанорівки, Новоекономічного, Червоного Лиману, Променя, Чунишиного, Звірового, Удачного, Котлиного та Дачного. Одне боєзіткнення досі триває.

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів і сім населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.