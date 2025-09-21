У Польщі виявили ще два об’єкти, схожі на дрони – поліція

У неділю, 21 вересня, близько 9 години ранку, у лісовому масиві поблизу села Водине Седлецького повіту грибники виявили частини об’єкта, схожого на безпілотник, йдеться у пості Управління поліції воєводства Радомського.

За даними правоохоронців, знахідка розташовувалася приблизно за кілометр від найближчих житлових будинків.

У поліції уточнили, що забезпечили охорону місця події та вилучили уламки. До розслідування також залучили інші служби, зокрема Військову жандармерію та прокурора з Районної прокуратури в Седльцях.

Згодом поліція повідомила, що після 9 ранку в лісі в Білобжекському районі знайдено ще уламки об’єктів, що нагадують дрон. Їх виявив чоловік. Відстань для найближчих будівель у місті Біла Гора становить близько 6 км.

«Поліцейські на зазначеному місці забезпечили охорону цього об'єкта і місця його виявлення», - сказано у повідомленні поліції Польщі.

Крім того, про об’єкти проінформували й інші служби, включно з Військовою жандармерією та прокурорами з районних прокуратур у Груйці та Сельдцах.

Раніше, 20 вересня, у Польщі у Вармії та Мазурах неподалік від одного із будинків поліція також знайшла «неідентифікований об’єкт», повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Ґалецька.

У ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. У повітрі перебували не лише польські літаки, а й літаки союзних держав, розміщених у Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



