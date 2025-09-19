Російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи на Балтиці – прикордонна служба Польщі

Прикордонна служба Польщі оголосила ввечері 19 вересня, що російські винищувачі пролетіли на малій висоті над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

«Було порушено зону безпеки платформи. Було повідомлено Збройним силам Польщі та іншим службам», – ідеться в повідомленні.

Як уточнили в морському підрозділі прикордонної охорони, проліт здійснили два винищувачі Збройних сил Росії.

«Польські служби безпеки постійно відстежують ситуацію на критично важливих об’єктах морської інфраструктури, у тому числі за межами територіальних вод Польщі», – заявили в підрозділі. Проліт винищувачів там назвали «провокаційною поведінкою Росії».

Petrobaltic – морська бурова платформа, розташована в Балтійському морі. Її оператор – польська компанія LOTOS Petrobaltic. За допомогою платформи компанія веде розвідку та експлуатацію нафтових та газових родовищ.

19 вересня Генштаб Естонії заявив, що три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни. За даними естонських військових, винищувачі впродовж 12 хвилин перебували в повітряному просторі країни. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн попросив про консультації з союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору.