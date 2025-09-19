«Це не випадковість» – Зеленський про російські МіГ-31 в Естонії

Росія використовує всі інструменти для дестабілізації в Європі, заявив увечері 19 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31.

«Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії», – відзначив президент України.

Раніше верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією», а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «зі зростанням загроз зростатиме і наш тиск».

18 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але сьогоднішній випадок є «безпрецедентно зухвалим».